Водителя ванны с двигателем обезвредили на Кубани

Опубликовано: 14:17, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сельский житель без прав разъезжал на транспортном средстве, сделанном из ванны, в кубанской станице. Полицейские, однако, остановили его и отстранили от управления, отправив "ванномобиль" на спецстоянку.

Полицейские на Кубани остановили нетрезвого мужчину, который катался по станице в "ванномобиле", видеозапись курьезного инцидента распространило краевое управление ГИБДД.

Инцидент имел место в Крыловском районе. Накануне в станице Кугоейской сотрудники ДПС заметили, что по дороге едет ванна, к которой были приварены двигатели и некоторые другие детали от скутера.

Внутри сидел мужчина. У него не было прав на управление этим транспортным средством, зато были признаки опьянения - запах алкоголя и проблемы с внятностью речи.

Выбраться из своего "ванномобиля" водитель согласился не сразу. В ответ на вопрос, как едет его транспортное средство, он признался, что плохо. От освидетельствования мужчина также отказался.

В итоге его отстранили от управления и оформили на него административный материал. Ванна отправлена на спецстоянку.