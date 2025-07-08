Лавров проводит переговоры с Рубио в Малайзии

Сергей Лавров и Марко Рубио проводят встречу на полях АСЕАН. Ранее они несколько раз общались по телефону и впервые лично встретились на переговорах в Эр-Рияде.

Руководитель российской дипломатии Сергей Лавров проводит в Куала-Лумпуре переговоры с американским госсекретарем Марко Рубио.

Уточняется, что встреча представителей России и США проходит на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии.

Стоит добавить, что Лавров и Рубио впервые встретились на переговорах Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде в феврале. Они также провели несколько телефонных разговоров.