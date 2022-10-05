Лавров планирует встречу с Рубио на полях саммита в Малайзии

Глава МИД РФ Сергей Лавров минувшей ночью прилетел в Малайзию для участия в саммите АСЕАН, который пройдет в Куала-Лумпуре. Ожидается, что на полях мероприятия пройдет его встреча с госсекретарем США.

Самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова минувшей ночью приземлился в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура – начинается его двухдневный визит в страну для участия в ежегодной встрече глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В планах главы российского внешнеполитического ведомства - встреча в формате Россия-АСЕАН и участие в работе заседаний саммита по безопасности, передает РИА Новости.

"С учетом нынешней глобальной турбулентности ожидается непростая дискуссия по основным болевым точкам сегодняшней геополитики"

- МИД РФ

Еще одно важное мероприятие, которое может пройти на полях мероприятий АСЕАН, помимо встреч Лаврова с азиатскими коллегами – переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, ее варианты прорабатываются, рассказали в МИДе.

В планах главы российского МИД на этой неделе – визиты в КНДР, где пройдет второй раунд стратегического диалога на уровне глав МИД, и в Китай, где пройдет заседание совета министров иностранных дел государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).