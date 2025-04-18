Вестник Кавказа

Лавров приедет в Ереван

Лавров приедет в Ереван
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского внешнеполитического ведомстве скоро приедет в армянскую столицу. Точная дата визита пока не определена.

Министерство иностранных дел Армении анонсировало визит главы МИД России в Ереван.

Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства отметила, что поездка состоится в ближайшем будущем.

"Визит запланирован в ближайшее время, конкретную дату мы пока не называем для публикации, сообщим ближе к визиту"

– Ани Бадалян

В начале этого года Лавров пообещал воспользоваться приглашением своего армянского коллеги Арарата Мирзояна и приедет в Ереване.

"Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров"

– российский министр

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