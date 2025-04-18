Лавров приедет в Ереван

Глава российского внешнеполитического ведомстве скоро приедет в армянскую столицу. Точная дата визита пока не определена.
Министерство иностранных дел Армении анонсировало визит главы МИД России в Ереван.
Пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства отметила, что поездка состоится в ближайшем будущем.
"Визит запланирован в ближайшее время, конкретную дату мы пока не называем для публикации, сообщим ближе к визиту"
– Ани Бадалян
В начале этого года Лавров пообещал воспользоваться приглашением своего армянского коллеги Арарата Мирзояна и приедет в Ереване.
"Я обязательно воспользуюсь приглашением, которое мне сегодня Арарат Самвелович подтвердил - нанести визит в Ереван. Также мы возобновим и будем поддерживать регулярность диалога между заместителями министров"
– российский министр