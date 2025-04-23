Вестник Кавказа

Новым советником обзавелся премьер-министр Армении

Ваграм Думанян
© Фото: сайт министерства образования, науки, культуры и спорта Армении
У глава армянского правительства появился новый советник. Ранее он был советником президента республики.

Новым советником премьер-министра Армении Никола Пашиняна стал Ваграм Думанян. Об этом информируют 30 апреля местные средства массовой информации.

Ранее он покинул должность советника президента республики, которую занимал на протяжении двух с лишним лет. Об этом гласит указ, размещенный в среду на портале главы государства.

Думаняна назначили советником президента в феврале 2023 года. До этого он возглавлял министерство образования, науки, культуры и спорта.

Напомним, накануне Никол Пашинян провел встречу с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. На ней обсуждались различные аспекты стратегического партнерства между двумя республиками Южного Кавказа.

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