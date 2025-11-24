Лавров назвал плачевным нынешнее состояние ОБСЕ

Глава МИД России считает, что крах ОБСЕ близок, ситуация плачевная, однако имеется возможность ее исправить: необходим возврат к принципам равноправного и взаимоуважительного диалога всех участников Организации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает ситуацию на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) плачевной, об этом он сообщил в статье, подготовленной к ежегодному заседанию Совет министров иностранных дел ОБСЕ, которое пройдет 4-5 декабря в Вене.

"На этот раз - с учетом 50-летия подписания хельсинкского Заключительного акта - российская делегация уделит особое внимание генезису нынешнего положения дел на венской площадке. Скажу сразу: ситуация плачевная"

– Сергей Лавров

По мнению главы МИД РФ, натовцы при поддержке Брюсселя превратили ОБСЕ в механизм продвижения западных интересов на пространстве к "востоку от Вены" в ущерб общеевропейским задачам.

"Именно члены Североатлантического альянса и Евросоюза, а вовсе не Россия, разрушили военно-политическое измерение ОБСЕ. В частности, они заблокировали вступление в силу Соглашения об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе"

– Сергей Лавров

Также, согласно статье дипломата, не был принят Договор по открытому небу, а принятый Венский документ 2011 года Запад исполняет весьма избирательно.

"Преодолевая сопротивление НАТО и ЕС, России пока удается не допустить отмены правила консенсуса в работе Форума по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) - главной площадки ОБСЕ по рассмотрению вопросов военной безопасности. Однако многое делается для того, чтобы развалить "структурированный диалог", начатый в 2016 году в рамках ФСОБ. Надежда на то, что этот формат поможет развитию контактов по военной линии, не оправдалась"

– Сергей Лавров

В статье также отмечается, что несмотря на то, что по замыслу основателей ОБСЕ важнейшая функции Организации – раннее предупреждение и разрешение споров, Организация не смогла стать честным посредником в урегулировании региональных конфликтов.

"Наступление на правило консенсуса - а это ключевой принцип работы ОБСЕ, который гарантирует соблюдение прав всех государств-участников - продолжается не один год. <…> Тем, кто покушается на консенсус, стоит иметь в виду, что без него ОБСЕ утратит смысл своего существования"

– Сергей Лавров

По ОБСЕ поводов для оптимизма нет, однако еще есть шанс избежать краха: необходимо, чтобы все члены ОБСЕ вернулись к соблюдению хельсинкских принципов равноправного и взаимоуважительного диалога, заключил глава МИД России в статье для "Российской газеты".