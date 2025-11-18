Новый председатель ОБСЕ намерен посетить Москву, Киев и Тбилиси

В следующем году в Москву может приехать новый председатель ОБСЕ. С 1 января председательство в ОБСЕ перейдет к Швейцарии.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, под руководством которого страна будет председательствовать в 2026 году в ОБСЕ, обозначил себе одной из приоритетных задач поездку в Москву. Об этом пишут швейцарские средства массовой информации.

По данным газеты Le Temps, Кассис также планирует побывать в столицах Украины и Грузии.

"Швейцария готовится к тому, чтобы 1 января следующего года принять на себя председательство в ОБСЕ. Приоритетной задачей для Иньяцио Кассиса является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале"

– газета Le Temps

Издание отмечает, что министр намерен сделать все, чтобы посетить российскую столицу. Страны ОБСЕ были проинформированы о соответствующих планах Кассиса на встрече, прошедшей в Вене в сентябре.