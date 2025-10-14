Вестник Кавказа

Подготовку к заседанию СМИД ОБСЕ обсудили Москва и Вена

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы российского МИД провел встречу с австрийским послом. Стороны поговорили о ближайшем заседании СМИД ОБСЕ, которое пройдет в Вене через две недели.

В Москве прошла встреча замглавы МИД России Александра Грушко и посла Австрии в РФ Герхарда Зайлера. Об этом сказано в сообщении, размещенном 18 ноября на сайте российского министерства.

Центральной темой обсуждения стало заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое состоится, в Вене в начале следующего месяца.

"В контексте обсуждения ряда вопросов двусторонней и многосторонней повестки дня с российской стороны были изложены принципиальные оценки причин кризисного состояния международных отношений и безопасности"

– МИД РФ

Ранее замглавы российского внешнеполитического ведомства сообщал, что РФ собирается поучаствовать в заседании СМИД ОБСЕ в 2025 году.

Напомним, заседание СМИД ОБСЕ пройдет в Вене 4-5 декабря.

