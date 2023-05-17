Лавров, Байрамов и Мирзоян встретятся в Москве послезавтра

Опубликовано: 16:57, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия, Азербайджан и Армения проведут в Москве встречу на уровне глав МИД. Центральной темой переговоров, которые состоятся уже послезавтра, станет нормализация азербайджано-армянских отношений.

В эту пятницу главы МИД России, Азербайджана и Армении проведут переговоры в Москве. Такое заявление сделала сегодня официальный представитель МИД РФ.

Выступая на брифинге для журналистов Мария Захарова также рассказала, что перед этим Сергей Лавров отдельно пообщается с Джейхуном Байрамовым и с Араратом Мирзояном.

Центральной темой переговоров станут вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений, включая мирное соглашение между странами.

Дипломат выразила надежду на то, что предстоящая встреча поможет сторонам повысить уровень доверия друг к другу, урегулировать спорные вопросы и укрепить стабильность в регионе.