Лачин принял статус Культурной столицы СНГ

Церемония открытия года "Культурная столица СНГ-2025" проходит в Лачине сегодня. Запланированные мероприятия укрепят дружественные связи между народами стран СНГ, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в приветствии к организаторам и участникам церемонии.
Он подчеркнул, что Лачин – величественный край природы и памятников культуры, которые стали свидетелями древней истории города. Сергей Лебедев выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие станет яркой краской в палитре культурных событий на пространстве СНГ.
На церемонии открытия также выступил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, спецпредставитель президента страны в Лачинском районе Масим Мамедов, заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов и другие официальные лица.
Адиль Керимли подчеркнул, что в азербайджанском языке слово "Лачин" означает "сокол", что точно отражает дух и атмосферу города.
"Этот город, как сокол, расположился среди высоких гор и стал одной из самых ценных жемчужин региона. Здесь уникальная природа переплетается с древней и богатой культурой. Лачин был одним из культурных центров Азербайджана"
- Адиль Керимли
Помимо этого, город Лачин богат культурными и историческими памятниками, древними традициями ковроткачества и местной кухней, добавил министр.
В заключительной части церемонии открытия спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вручил Масиму Мамедову сертификат "Культурная столица Содружества".
Напомним, что город Лачин в Азербайджане был объявлен культурной столицей СНГ на 2025 год. Такое решение принял Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ 8 октября прошлого года.