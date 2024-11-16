Лачин принял статус Культурной столицы СНГ

Сегодня в Лачине проходит церемония открытия года "Культурная столица СНГ-2025". На ней выступил генсек Содружества, глава Минкультуры Азербайджана и другие официальные лица.

Церемония открытия года "Культурная столица СНГ-2025" проходит в Лачине сегодня. Запланированные мероприятия укрепят дружественные связи между народами стран СНГ, заявил генсек Содружества Сергей Лебедев в приветствии к организаторам и участникам церемонии.

Он подчеркнул, что Лачин – величественный край природы и памятников культуры, которые стали свидетелями древней истории города. Сергей Лебедев выразил уверенность, что сегодняшнее мероприятие станет яркой краской в палитре культурных событий на пространстве СНГ.

На церемонии открытия также выступил министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, спецпредставитель президента страны в Лачинском районе Масим Мамедов, заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов и другие официальные лица.

Адиль Керимли подчеркнул, что в азербайджанском языке слово "Лачин" означает "сокол", что точно отражает дух и атмосферу города.

"Этот город, как сокол, расположился среди высоких гор и стал одной из самых ценных жемчужин региона. Здесь уникальная природа переплетается с древней и богатой культурой. Лачин был одним из культурных центров Азербайджана"

- Адиль Керимли

Помимо этого, город Лачин богат культурными и историческими памятниками, древними традициями ковроткачества и местной кухней, добавил министр.

В заключительной части церемонии открытия спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой вручил Масиму Мамедову сертификат "Культурная столица Содружества".

Напомним, что город Лачин в Азербайджане был объявлен культурной столицей СНГ на 2025 год. Такое решение принял Совет по гуманитарному сотрудничеству СНГ 8 октября прошлого года.