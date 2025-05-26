Курорт "Новая Анапа" может открыться в 2031 году

Первая очередь курорта "Новая Анапа" может быть запущена в 2031 году. Новый кубанский курорт будет предназначен для отдыха семей с детьми.

Стало известно, когда первых туристов сможет принять "Новая Анапа" в Краснодарском крае.

Замгендиректора АО "Корпорация "Туризм.РФ" Елена Федорова рассказала на КИФ-2025, что запустить первую очередь курорта планируется через шесть лет.

"Я хочу отметить наш флагман, проект "Новая Анапа". Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на 2031 год"

– Федорова

Отметим, что сроки запуска черноморского курорта отодвинулись - ранее сообщалось, что "Новая Анапа" может быть запущена в 2030 году.

"Новая Анапа" - один из объектов проекта "Пять морей и озеро Байкал", новый курорт будет построен неподалеку от Анапы и будет рассчитан на семейный отдых. Ожидается, что в курортной зоне в районе станицы Благовещенская будет построено до 70 отелей, гостиниц и других мест размещения. Также "Новая Анапа" обзаведется парком аттракционов, аквапарком, оздоровительными центрами. Полностью реализовать проект планируется к 2034 году.