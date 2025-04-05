Запуск "Каспийского кластера" в Дагестане запланирован на 2027 год

Каспийский прибрежный кластер может быть запущен уже в 2027 году, в этом году начнется строительство курорта. Запуск кластера обойдется в 14 млрд рублей.

Для запуска ОЭЗ "Каспийский прибрежный кластер" необходимы вложения в инфраструктуру в размере порядка 14 млрд рублей, открыть туристическую зону планируется через два года, об этом в рамках КИФ-2025 рассказал гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Пока речь идет о порядка 14 млрд рублей инвестиций на сегодняшний момент, исходя из тех объектов, которые запроектированы. Это благоустройство, инженерные сети, электрические мощности, вода, дороги"

– Юмшанов

Он подчеркнул, что открыть курортный кластер в Дагестане планируется к 2027 году, к этому времени вся инфраструктура должна быть готова.

"Каспийский кластер" станет первым из объектов проекта "Пять море и озеро Байкал", где начнется строительство. Первые объекты на курорте начнут возводить в конце лета 2025 года, уточнил Юмшанов в беседе с РБК Кавказ.

Каспийский кластер будет включать 26 гостиниц разных категорий, парки, рестораны, благоустроенные пляжи. Также появится детский лагерь по типу "Артека" - строить детский оздоровительный центр "Дагестан" начнут в 2026 году.