Кубань стала одним из главных гастрономических направлений в России

Краснодарский край вошел в число гастрономических регионов России. В других регионах страны данный вид туризма тоже набирает обороты.

Краснодарский край признан одним из главных гастрономических направлений России, сообщает отечественный сервис бронирования апартаментов "Яндекс. Путешествия".

Отмечается, что яркий облик края создают местная кухня, кубанские винодельни, а также сезонные продукты. Там добавили, что указанное уже стало частью туристического маршрута.

В материале пресс-службы сервиса подчеркивается, что Кубань славится изобилием фруктов, овощей, морепродуктами и своими известными винодельнями "Абрау-Дюрсо" и "Мысхако".

На портале добавили, что гастротуризм набирает обороты и в других частях России: Камчатка – строганина и икра, Татарстан – эчпочмаки и чак-чак, Калининград – балтийская кухня и марципан.