Кто победит на выборах в США и что это изменит?

Трамп стал официальным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Байден рассматривает вариант снятия своей кандидатуры. Кто заменит кандидатуру Байдена от демократов и каким будет финал выборов в США?

Дональд Трамп согласился баллотироваться на пост президента США, его кандидатура была выдвинута на национальном съезде Республиканской партии.

"Я баллотируюсь на пост президента ради всей Америки, не половины Америки… С верой и преданностью я с гордостью принимаю ваше предложение о выдвижении кандидатом в президенты США"

– Трамп

Республиканцы выдвинули в кандидаты на пост вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса, сенатора от штата Огайо. Также партия определилась с предвыборной платформой на четыре года.

Демократы, напротив, сегодня не имеют твердой почвы и единого мнения о том, кто должен бороться за президентский пост. Все больше голосов раздается о том, что Джозеф Байден должен снять свою кандидатуру. Лидеры Конгресса США и члены Демократической партии высказываются о том, что Байдену не стоит переизбираться. Давление на президента растет, поддержка падает, кроме того в этим дни он находится на изоляции из-за ковида.

Действующий президент США может в ближайшие дни отказаться от участия в выборах. По некоторым данным, он может снять свою кандидатуру уже сегодня, по другим - 20-21 июля.

Кто может стать новым кандидатом от демократов? Наиболее вероятный претендент - вице-президент Камала Харрис. Имя кандидата в президенты демократы назовут через месяц на съезде партии, который пройдет в Чикаго 19-22 августа.

Источники сообщают, что Байден запросил проведение опроса, чтобы выяснить, какой будет поддержка гражданами Харрис, если она заменит его на выборах.

Недавнее покушение на Трампа укрепило его позиции, свежие опросы в США показывают, что 52% американцев сегодня готовы выбрать президентом именно Трампа. Голос за Байдена готовы отдать 47% респондентов, а в случае, если демократов на выборах представит Харрис, она получит 48% голосов.