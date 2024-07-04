Какой будет Америка: что такое Проект 2025?

Предвыборная гонка в США приобретает новое измерение: Проект 2025 стал притчей во языцех как среди демократов, так и среди республиканцев. Причем если первые его резко критикуют, то вторые всячески отнекиваются. Что такое Проект 2025, как он связан с Трампом и какой будет Америка через год - рассказываем в этом материале.

Что происходит в Америке сейчас?

В США готовятся к президентским выборам, которые пройдут в ноябре и в отношении исхода которых в настоящий момент пока что ничего не известно. Нет даже уверенности в том, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Америки Джо Байден. Между тем, демократы все чаще говорят о том, что некий Проект 2025, связанный с республиканцами, обеспечит Дональду Трампу безграничную власть, чего должен бояться каждый американец.

Что такое Проект 2025?

Проект 2025 по сосредоточению исполнительной власти в США в руках будущего президента предложен в 2023 году фондом консервативного толка ”Наследие”. Хотя Проект 2025 связывают с Дональдом Трампом, разработан он был еще до того, как бывший президент вступил в новую президентскую гонку. В целом Проект 2025, расписанный на 900 страниц, представляет собой руководство для следующей президентской администрации и состоит из четырех основных частей:

советы по проведению внутренней и внешней политики

данные о сотрудниках, которые могут быть приглашены на работу в следующую администрацию

рекомендации по обучению будущих сотрудников

список решений и действий, которые необходимо предпринять в первые полгода после выборов.

Что такое фонд ”Наследие” США?

Американский фонд ”Наследие” - консервативный исследовательский центр, который был основан в 1973 году. В 2015 году, до того как Дональд Трамп был избран президентом, фонд разработал ”Мандат на лидерство”. Спустя два года президентства Трампа фонд заявил, что лидер-консерватор осуществил 64% процента рекомендаций ”Наследия”, в том числе отказался от Парижского климатического соглашения, увеличил расходы на оборону и занялся оффшорной добычей нефти и газа. Кевин Робертс, президент фонда ”Наследия”, который начал разработку Проекта 2025 еще в 2022 году, считает, что американское правительство должно взять более консервативный курс, поскольку страна в процессе ”второй революции”.

О чем Проект 2025?

Проект 2025 сфокусирован на

борьбе с "глубинным государством" (теневым правительством)

утверждении лидерства Америки на мировой арене

развитии ядерного арсенала

сворачивании международных программ помощи.

Если Проект 2025 будет взят на вооружение будущей президентской администрацией США, то через год от нынешней повестки Америки, как по внутренней, так и по внешней политике, мало что останется.

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Ядерный потенциал США. Проект 2025 предлагает модернизировать, адаптировать и расширить ядерный арсенал Америки. Одной из мер в этом направлении должно стать развитие и производство межконтинентальной баллистической ракеты ”Страж”, которая сменит ”Минитмены”.

Отношения между США и Китаем. Авторы Проекта 2025 настаивают на том, что Китай - основная угроза безопасности США, поскольку Пекин ”беспрецедентно усиливает военный потенциал” и со временем может стать равным или даже сильнее, чем Вашингтон. Проект 2025 предусматривает взаимодействие США с союзниками для борьбы с Китаем, а также угрозами, исходящими со стороны России, Ирана, Ближнего Востока и Северной Кореи.

Мигранты в США. Мигранты для Трампа были и остаются одним из основных вопросов его предвыборной повестки. Проект 2025 предлагает завершить строительство американо-мексиканской стены и призывает следующую администрацию поддержать еще более ”творческий и агрессивный подход” для борьбы с наркокартелями на границе.

Аборты в США. В рекомендациях для Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Проект 2025 призывает ужесточить правила отпуска и распространения таблеток для прерывания беременности. Также проект ставит целью защиту жизни и здоровья женщин и их нерожденных детей.

Семья в США .По мнению экспертов, составлявших Проект 2025, Министерство здравоохранения и социального обеспечения США должно поддерживать ”указанное в Библии и подкрепленное социальными науками определение семьи и брака”. Проект также подчеркивает, что брак между мужчиной и женщиной - идеальная и естественная структура семьи, поскольку все дети должны иметь право воспитываться мужчинами и женщинами, их зачавшими.

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Проект 2025 – проект Трампа?

Проект 2025 напрямую не связан с Дональдом Трампом, однако некоторые его положения и пункты разработаны людьми, которые были главными советниками бывшего президента, когда он занимал главную должность в стране. Вполне возможно, что некоторые из них вернутся к исполнению своих обязанностей, если Трамп победит на ноябрьских президентских выборах.

Сам Дональд Трамп всеми возможными способами пытается дистанцироваться от Проекта 2025, а Республиканская партия, которую он представляет, уже опубликовала новую предвыборную программу, носящуюся название ”Первым делом Америка: возвращение к здравому смыслу”.

Тем не менее на страницах Проекта 2025 имя Дональда Трампа и администрация Трампа упоминаются неоднократно. Более того, многие пункты предвыборной программы Трампа и Проекта 2025 совпадают, как по внутренней, так и по внешней политике.

Что демократы говорят о Проекте 2025?

Сторонники и члены Демократической партии называют Проект 2025 ”крайне правым манифестом” и предупреждают, что он теневая предвыборная платформа Трампа, а также свидетельство его радикальных взглядов. Для них Проект 2025 - манифест авторитаризма второго возможного срока Дональда Трампа. Президент Джо Байден заявил, что Проект 2025 ”обеспечит Трампу безграничную власть над ежедневной жизнью каждого американца”.