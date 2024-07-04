Какой будет Америка: что такое Проект 2025?

Что происходит в Америке сейчас?
В США готовятся к президентским выборам, которые пройдут в ноябре и в отношении исхода которых в настоящий момент пока что ничего не известно. Нет даже уверенности в том, что Демократическую партию будет представлять действующий президент Америки Джо Байден. Между тем, демократы все чаще говорят о том, что некий Проект 2025, связанный с республиканцами, обеспечит Дональду Трампу безграничную власть, чего должен бояться каждый американец.
Что такое Проект 2025?
Проект 2025 по сосредоточению исполнительной власти в США в руках будущего президента предложен в 2023 году фондом консервативного толка ”Наследие”. Хотя Проект 2025 связывают с Дональдом Трампом, разработан он был еще до того, как бывший президент вступил в новую президентскую гонку. В целом Проект 2025, расписанный на 900 страниц, представляет собой руководство для следующей президентской администрации и состоит из четырех основных частей:
- советы по проведению внутренней и внешней политики
- данные о сотрудниках, которые могут быть приглашены на работу в следующую администрацию
- рекомендации по обучению будущих сотрудников
- список решений и действий, которые необходимо предпринять в первые полгода после выборов.
Что такое фонд ”Наследие” США?
Американский фонд ”Наследие” - консервативный исследовательский центр, который был основан в 1973 году. В 2015 году, до того как Дональд Трамп был избран президентом, фонд разработал ”Мандат на лидерство”. Спустя два года президентства Трампа фонд заявил, что лидер-консерватор осуществил 64% процента рекомендаций ”Наследия”, в том числе отказался от Парижского климатического соглашения, увеличил расходы на оборону и занялся оффшорной добычей нефти и газа. Кевин Робертс, президент фонда ”Наследия”, который начал разработку Проекта 2025 еще в 2022 году, считает, что американское правительство должно взять более консервативный курс, поскольку страна в процессе ”второй революции”.
О чем Проект 2025?
Проект 2025 сфокусирован на
- борьбе с "глубинным государством" (теневым правительством)
- утверждении лидерства Америки на мировой арене
- развитии ядерного арсенала
- сворачивании международных программ помощи.
Если Проект 2025 будет взят на вооружение будущей президентской администрацией США, то через год от нынешней повестки Америки, как по внутренней, так и по внешней политике, мало что останется.
Ядерный потенциал США. Проект 2025 предлагает модернизировать, адаптировать и расширить ядерный арсенал Америки. Одной из мер в этом направлении должно стать развитие и производство межконтинентальной баллистической ракеты ”Страж”, которая сменит ”Минитмены”.
Отношения между США и Китаем. Авторы Проекта 2025 настаивают на том, что Китай - основная угроза безопасности США, поскольку Пекин ”беспрецедентно усиливает военный потенциал” и со временем может стать равным или даже сильнее, чем Вашингтон. Проект 2025 предусматривает взаимодействие США с союзниками для борьбы с Китаем, а также угрозами, исходящими со стороны России, Ирана, Ближнего Востока и Северной Кореи.
Мигранты в США. Мигранты для Трампа были и остаются одним из основных вопросов его предвыборной повестки. Проект 2025 предлагает завершить строительство американо-мексиканской стены и призывает следующую администрацию поддержать еще более ”творческий и агрессивный подход” для борьбы с наркокартелями на границе.
Аборты в США. В рекомендациях для Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Проект 2025 призывает ужесточить правила отпуска и распространения таблеток для прерывания беременности. Также проект ставит целью защиту жизни и здоровья женщин и их нерожденных детей.
Семья в США .По мнению экспертов, составлявших Проект 2025, Министерство здравоохранения и социального обеспечения США должно поддерживать ”указанное в Библии и подкрепленное социальными науками определение семьи и брака”. Проект также подчеркивает, что брак между мужчиной и женщиной - идеальная и естественная структура семьи, поскольку все дети должны иметь право воспитываться мужчинами и женщинами, их зачавшими.
Проект 2025 – проект Трампа?
Проект 2025 напрямую не связан с Дональдом Трампом, однако некоторые его положения и пункты разработаны людьми, которые были главными советниками бывшего президента, когда он занимал главную должность в стране. Вполне возможно, что некоторые из них вернутся к исполнению своих обязанностей, если Трамп победит на ноябрьских президентских выборах.
Сам Дональд Трамп всеми возможными способами пытается дистанцироваться от Проекта 2025, а Республиканская партия, которую он представляет, уже опубликовала новую предвыборную программу, носящуюся название ”Первым делом Америка: возвращение к здравому смыслу”.
Тем не менее на страницах Проекта 2025 имя Дональда Трампа и администрация Трампа упоминаются неоднократно. Более того, многие пункты предвыборной программы Трампа и Проекта 2025 совпадают, как по внутренней, так и по внешней политике.
Что демократы говорят о Проекте 2025?
Сторонники и члены Демократической партии называют Проект 2025 ”крайне правым манифестом” и предупреждают, что он теневая предвыборная платформа Трампа, а также свидетельство его радикальных взглядов. Для них Проект 2025 - манифест авторитаризма второго возможного срока Дональда Трампа. Президент Джо Байден заявил, что Проект 2025 ”обеспечит Трампу безграничную власть над ежедневной жизнью каждого американца”.