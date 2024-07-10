Пункт пропуска на границе с Абхазией модернизируют в России

Современные технологические средства внедрят на пункте пропуска Адлер на российско-абхазской границе. Они помогут обеспечить безопасность и удобство как таможенников и пограничников, так и туристов, которые едут на отдых в Абхазию.

Пограничный пункт пропуска Адлер, через который проходят все, кто едет в Абхазию или из нее, будет работать с использованием новых технологий. Модернизация была анонсирована в ходе рабочего визита замглавы ФГКУ Росгранстроя Ивана Беломестнова.

"В автомобильном пункте пропуска Адлер Иван Беломестнов обсудил с представителями Федеральной таможенной службы России и пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю планы по внедрению современных технологических средств для обеспечения безопасности и создания комфортных условий для работы сотрудников государственных контрольных органов и для пересечения границы туристами и участниками внешнеэкономической деятельности"

– Росгранстрой

По словам Беломестнова, ведомство постоянно работает над внедрением новых технологий в работу пунктов пропуска. При этом особое внимание уделяется кубанским пограничным пунктам, в том числе на границе с Абхазией.

Напомним, ранее сообщалось, что в пункте пропуска Адлер была налажена работа кондиционеров. Теперь в залах контроля и оформления, причем как на автомобильном, так и на пешеходном пункте пропуска, царит прохлада.

Пункт пропуска на границе с Абхазией с абхазской стороны называется Псоу.