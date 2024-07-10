В Израиле заявили о сбое в работе компьютеров в больницах

Сбой компьютерной сети больниц произошел в Израиле, что отразилось на работе телефонных центров. Жителям страны рекомендуют звонить в полицию для того, чтобы вызвать бригаду скорой помощи.

На фоне масштабного сбоя в работе корпорации Microsoft произошли перебои в работе компьютерных систем в работе израильских медучреждений.

«Следует отметить, что это не кибератака, а неисправность в работе одной из программ, которая приводит к выходу из строя серверов и компьютеров. Министерство работает с глобальной компанией, чтобы быстро решить проблему»

– пресс-служба израильского Минздрава.

Также отмечается, что сбой повлиял на работу телефонных центров больниц, принимающих звонки от граждан. В ведомстве отметили, что население может обращаться не в кол-центры больниц, а звонить в полицию, откуда заявка будет передаваться непосредственно бригадам скорой помощи.

В настоящее время специалисты работают над устранением неисправностей.