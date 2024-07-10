Нелегальная занятость обходится Дагестану в 5 млрд рублей

Более 5 млрд рублей теряет Дагестан ежегодно из-за нелегальной занятости. Премьер-министр региона призвал активнее бороться с этим явлением.

Дагестан, как многие другие регионы России, сталкивается с проблемой нелегальной занятости, которая влечет за собой серьезные экономические последствия. По оценкам экспертов, из-за теневой занятости республика теряет около 5 млрд рублей ежегодно.

Одной из основных причин нелегальной занятости в регионе является высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Большое количество людей вынуждены искать выход из сложной ситуации и готовы работать без официального трудоустройства. Кроме того, неразвитая инфраструктура и недостаточное количество рабочих мест также способствуют распространению теневой экономики.

Помимо экономических потерь, нелегальная занятость отрицательно влияет на социальную сферу и общественное благосостояние региона. Для решения этой проблемы необходимы комплексные меры, включающие в себя как нормативно-правовые действия, так и социально-экономические мероприятия, направленные на создание условий для устойчивого развития трудовых отношений в Дагестане.

«Невозможно добиться успеха только благодаря усилению санкционного давления на тех, кто нарушает правила оформления трудовых отношений и регистрации своего дела. Необходимо еще раз самым внимательным образом проанализировать принимаемые меры по противодействию нелегальной занятости и развивать те подходы, которые уже зарекомендовали себя»

– премьер-министр региона Абдулмуслима Абдулмуслимова

В последние годы в Дагестане активно внедряются меры по стимулированию работодателей к выходу из тени. Власти республики проводят кампании по пропаганде законности в сфере труда, разъясняют работодателям и работникам о последствиях нелегальной занятости. Также принимаются налоговые льготы и другие меры стимулирования для предпринимателей, которые легализуют трудовые отношения.