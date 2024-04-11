Выборы президента США: как проходят, кто может стать президентом?

В ноябре американцам предстоит решить, кто будет возглавлять страну в ближайшие четыре года: республиканец, демократ, а может быть, независимый кандидат. 5 ноября в США состоятся выборы президента, подготовка к которым уже набирает обороты. Расскажем, как проходят выборы в США, что такое кокус и праймериз и кто может стать президентом.

Какая выборная система в США?

Избирательная система США отличается от российской: граждане США напрямую не голосуют за кандидатуру президента. Зато они избирают Коллегию выборщиков, которые определяют выбор кандидата на должность президента и вице-президента. Таким образом, выбор президента зависит от решения Коллегии выборщиков. Подобная система выборов существовала в Священной Римской Империи.

Почему в США непрямые выборы?

Непрямые выборы президента в Америке - результат компромисса, которого удалось достичь отцам-основателям США (первым госдеятелям, заложившим основы государственности в Америке) в конце XVIII века, переживавшим за то, что прямые выборы могут не совсем верно отразить волю избирателей в эпоху, когда значительная часть населения была представлена темнокожими рабами, уровень безграмотности был относительно высоким, а средств массовой информации как таковых не существовало.

Демократы, республиканцы и независимые кандидаты

На сегодняшний день в США фактически двухпартийная система, представленная консервативной Республиканской и либеральной Демократической партиями. Практически все кандидаты в президенты США от этих двух партий. Есть также независимые кандидаты, которые не относят себя ни к одной из партий. В 2024 году один из независимых кандидатов - Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, племянник 35 президента США Джона Кеннеди.

Что такое праймериз, кокусы и Национальные съезды партий?

Прежде чем американцы отправятся на избирательные участки, чтобы отдать голоса за того или иного претендента, должен быть определен кандидат от каждой партии. Для этого существуют внутрипартийные выборы, которые проходят в два этапа, как для Демократической, так и для Республиканской партии:

Первый этап - праймериз или кокус.

Праймериз - это голосование на уровне штата, где члены партии определяют кандидата, который будет их представлять на всеобщих выборах. Голосование праймериз проходит в 34 штатах.

Кокус - это местное собрание членов партии на уровне города или округа, проводимое в том числе с целью избрать кандидата в президенты. Кокусы проводятся в 16 штатах.

Супервторник в США - это день, когда сразу в 15 штатах проходят праймериз/кокусы. В 2024 году супервторник состоялся 5 марта.

Второй этап - Национальные съезды партий. После того как праймериз и кокусы проведены в каждом из 50 штатов, организовываются Национальные съезды партий, где объявляются кандидаты, которые будут участвовать в выборах президента США. На Национальном съезде партии каждый из кандидатов выбирает кандидата в вице-президенты, в месте с которым он будет участвовать в выборах.

Национальный съезд Республиканской партии запланирован на 15-18 июля 2024 года, а Демократической - на 19-22 августа.

Избирательная кампания в США 2024

Предвыборная кампания в США в 2024 году начнется после того, как партии официально объявят своих кандидатов. Кандидатом от Демократической партии, скорее всего, будет Джо Байден - действующий президент Америки, а от Республиканской партии - Дональд Трамп, который был президентом до Байдена. Предвыборная кампания включает в себя:

митинги

дебаты

распространение рекламы.

Кто финансирует кандидатов в президенты США?

Финансируются предвыборные кампании кандидатов в президенты, которые стоят очень дорого (в 2020 году, например, на гонку были потрачены беспрецедентные $14 млрд), посредством двух источников:

комитеты политических действий, члены которых могут не называть своих имен и имеют право выделять неограниченные средства предпочитаемому кандидату;

частные жертвователи, в том числе организации.

Кроме того, кандидаты в президенты и сами могут финансировать свою предвыборную кампанию.

Большая часть денег кампании тратится на рекламу - почти 56%, по 8% - на опросы и зарплату членам предвыборных команд.

Как проходят выборы в США?

После того, как кандидаты определены, предвыборные кампании проведены, наступает важный день: всеобщие выборы в США. В 2024 году граждане Америки изберут президента 5 ноября. Точнее, жители каждого штата изберут членов Коллегии выборщиков, которые в свою очередь отдадут свои голоса за того или иного кандидата 17 декабря 2024 года.

Что такое Коллегия выборщиков в США?

Коллегия выборщиков США - орган, который выбирает президента, основываясь на волеизъявлении большинства того или иного штата. Всего в Коллеги 538 человек, представляющие 50 штатов, а также округ Колумбию. Каждый штат представлен разным количеством выборщиков и рассчитывается по такой формуле: количество представителей штата в Палате представителей (нижняя палата Конгресса) + по два члена Сената (верхняя палата Конгресса). Чем больше штат, тем больше его представителей в Коллегии выборщиков. Округ Колумбия представлен тремя членами Коллегии.

Побеждает тот кандидат в президенты, который набирает более 270 голосов Коллегии.

Когда новый президент вступит в должность?

Президент, имя которого будет объявлено сразу же после голосования Коллегии выборщиков, вступит в должность после инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.