Вестник Кавказа

Лесной пожар под Туапсе локализован

Лесной пожар под Туапсе локализован
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Возгорание в лесничестве в Туапсе, начавшееся накануне вечером, удалось локализовать утром в пятницу. За ночь пожар охватил почти 4 га.

Оперштаб Краснодарского края сообщает этим утром, что начавшийся в четверг вечером пожар в Туапсинском лесничестве удалось локализовать.

"В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров"

– оперштаб

Возгорание случилось накануне, изначально поступило сообщение о том, что растительность горит на площади около 1,5 га. Позже огонь захватил новые территории, площадь возгорания превысила 3 га.

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