Лесной пожар под Туапсе локализован

Возгорание в лесничестве в Туапсе, начавшееся накануне вечером, удалось локализовать утром в пятницу. За ночь пожар охватил почти 4 га.
Оперштаб Краснодарского края сообщает этим утром, что начавшийся в четверг вечером пожар в Туапсинском лесничестве удалось локализовать.
"В 7:00 локализовали пожар на площади около четырех гектаров"
– оперштаб
Возгорание случилось накануне, изначально поступило сообщение о том, что растительность горит на площади около 1,5 га. Позже огонь захватил новые территории, площадь возгорания превысила 3 га.