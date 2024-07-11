В Грузии изменили уровни школьного образования

Парламент Грузии внес изменение в закон об образовании: с 2025 года школьники смогут уйти в колледж после 10 класса.

В парламенте Грузии был пересмотрен закон "Об общем образовании". По результатам третьего чтения были одобрены поправки в уровнях школьного образования.

Со следующего учебного года получение базового образования будет после окончания 10 класса, вместо 9. Как пояснили в Минобразовании, такое решение было принято для того, чтобы у молодых людей было больше времени на принятие решения оставаться после 10 класса или поступать в колледж.

На тот случай, если школьник решит получать профессиональное образование, то у него будет больше шансов найти работу после выпуска, поскольку он будет чуть старше и более подготовлен к работе.

Теперь, согласно изменению в законе, уровни школьного образования делятся на начальное (с 1-6 класс), базовое (с 7-10 класс) и среднее (с 11-12 класс).