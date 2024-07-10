Вестник Кавказа

Теракт предотвратили на автовокзале в Ессентуках

Теракт предотвратили на автовокзале в Ессентуках
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках. Подозреваемый задержан. По факту возбуждено уголовное дело.

Силовики предотвратили террористический акт, который готовился выходцем из Центральной Азии на автовокзале в Ессентуках.

«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона»

– Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сообщается, что задержанный присягнул на верность террористам и получил задание разместить взрывное устройство на объекте транспорта в Ессентуках.

Впоследствии он указал на гараж, в котором спрятал химические элементы для приготовления взрывной смеси, а также поражающие элементы. Также по месту жительства задержанного обнаружена экстремистская литература. По факту возбуждено уголовное дело.

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