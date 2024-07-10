Теракт предотвратили на автовокзале в Ессентуках

Силовики предотвратили террористический акт, который готовился выходцем из Центральной Азии на автовокзале в Ессентуках.
«В Ставропольском крае пресечен террористический акт, планировавшейся членом запрещенной в России международной террористической организации (МТО), выходцем одной из стран Центрально-Азиатского региона»
– Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сообщается, что задержанный присягнул на верность террористам и получил задание разместить взрывное устройство на объекте транспорта в Ессентуках.
Впоследствии он указал на гараж, в котором спрятал химические элементы для приготовления взрывной смеси, а также поражающие элементы. Также по месту жительства задержанного обнаружена экстремистская литература. По факту возбуждено уголовное дело.