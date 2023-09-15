Пробки к Черному морю достигли 20 км

Для того чтобы попасть к черноморским курортам придется проехать 20 км по пробкам. Об этом предупреждают местные госавтоинспекторы.

Пробки на трассах, ведущих к популярным морским курортам, могут серьезно испортить настроение тем, кто мечтает о беззаботном отдыхе на берегу Черного моря.

Пиковых значений заторы достигают в Горячем Ключе – около восьми километров, а также перед селом Хребтовым, где любителям отдыха у моря придется простоять двенадцать километров.

Отметим, что одной из основных причин является увеличенный транспортный поток в период пикового сезона, когда множество туристов отправляется отдыхать на море. Кроме того, часто пробки обусловлены дорожными работами, авариями, а также недостаточной пропускной способностью дорог.

Также из-за некачественных дорог, узких участков, отсутствия объездов и непредсказуемых факторов, таких как аварии или плохая погода, пробки на трассах к морю могут достигать впечатляющих размеров, как в случае с ситуацией, о которой сообщает приложение по навигации.