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Возвращающиеся с отдыха на Кубани туристы снова собирают пробки

Возвращающиеся с отдыха на Кубани туристы снова собирают пробки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несмотря на предвыходной день, на дорогах Кубани снова начали образовываться многокилометровые автомобильные пробки: их собирают туристы, возвращающиеся с отдыха на Черноморском побережье края.

Сегодня вечером на автомобильных дорогах с Черного моря в сторону Краснодара образовались большие заторы, общая длина которых составляет десятки километров.

Так, на дороге от Ольгинки до поселка Новомихайловского на Черноморском побережье скопилась большая пробка длиной около 14 км – на то, чтобы проехать ее, автолюбителям придется потратить примерно два часа, говорят данные сервиса "Яндекс.Карты".

Солидная пробка наблюдается и в районе Туапсе, и с обеих сторон Крымского моста: из на пути Кубани в Крым стоят 120 машин, но это мелочи по сравнению с очередью со стороны Керчи: здесь на дороге стоят в очереди 530 автомобилей, показывает сервис.

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