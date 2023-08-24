Пробки на границе с Абхазией останутся до октября

Добраться из России в Абхазию на автомобиле будет сложно еще в течение месяца из-за заторов на границе. Прогноз по дорожной ситуации озвучили российские таможенники.
Дорога в Абхазию из Сочи будет стоять в пробках еще очень долго – вплоть до конца сентября, рассказали в таможне по Сочи.
Чиновники подчеркнули, что серьезные затруднения на дороге к границе пока так и не "рассосались", пишет РИА Новости.
"Нагрузка обычно не снижается до конца сентября... В период курортного сезона с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер превышает пропускную способность в несколько раз"
– представительница таможни.
Пик нагрузок обычно, по ее словам, приходится на август.
В 2023 году на отдых в Абхазию, уточнили в таможне, приезжает еще больше туристов, чем в прежние, так что за день границу пересекают до 70 тыс человек, а также 11 тыс машин – это рекордные показатели.