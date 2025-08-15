Крымский мост снова собирает утренние пробки

Вестник Кавказа

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымский мост собрал очередь из 1,2 тыс автомобилей со стороны Керчи. Путешественникам придется прождать около трех часов.

Очередь на Крымском мосту достигла 1,2 тыс автомобилей к девяти утра, согласно данным инфоцентра, который освещает ситуацию по подъездах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1250 транспортных средств. Время ожидания более трех часов"

- инфоцентр

Уточняется, что со стороны Краснодарского края пробки нет, проезд не затруднен.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в 2025 году загруженность Крымского моста выросла на 20%. Его пропускная способность ограничена: в сутки через него проезжают около 13 тыс автомобилей в одну сторону.

