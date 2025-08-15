Крымский мост снова собирает утренние пробки

Крымский мост собрал очередь из 1,2 тыс автомобилей со стороны Керчи. Путешественникам придется прождать около трех часов.
Очередь на Крымском мосту достигла 1,2 тыс автомобилей к девяти утра, согласно данным инфоцентра, который освещает ситуацию по подъездах к мосту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1250 транспортных средств. Время ожидания более трех часов"
- инфоцентр
Уточняется, что со стороны Краснодарского края пробки нет, проезд не затруднен.
Напомним, что глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в 2025 году загруженность Крымского моста выросла на 20%. Его пропускная способность ограничена: в сутки через него проезжают около 13 тыс автомобилей в одну сторону.