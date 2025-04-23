Вестник Кавказа

Крупный пожар на заводе тушат в иранском Мешхеде

Крупный пожар на заводе тушат в иранском Мешхеде
© Фото: SNN
Второй за последние дни масштабный пожар произошел в Иране. Возгорание началось на заводе мотоциклов в городе Мешхед (северо-восточная часть страны). Информации о пострадавших пока нет.

Завод, выпускающий мотоциклы, горит на северо-востоке Ирана, о пожаре сообщает издание SNN.

По его данным, предприятие находится в городе Мешхед (столица провинции Хорасан-Резави). Как рассказали в пожарной службе города, пламя охватило площадь в 4 тыс кв м – пылает склад, где хранятся покрышки и картон.

На месте событий работают пожарные. Информации о возможных жертвах или раненых пока нет.

Кроме того, СМИ сообщают и о еще одном крупном пожаре на производстве – он произошел в промышленной зоне города Кум (столица одноименной провинции).

Напомним, ранее в порту Шахид-Раджаи в Бендер-Аббасе прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар, его тушение заняло несколько дней. В результате погибли около 70 человек, еще 1,2 тыс пострадали. Идет расследование, по делу есть двое арестованных.

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