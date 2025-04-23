Вестник Кавказа

Два человека арестованы после взрыва в порту Бендер-Аббас

Два человека арестованы после взрыва в порту Бендер-Аббас
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе расследования взрыва и последовавшего за ним пожара в иранском порту Бендер-Аббас задержаны и арестованы двое подозреваемых.

По делу о взрыве в порту Шахид-Раджаи в Иране взяты под арест два человека, пишет иранское издание SNN.

По его данным, ранее был установлен факт халатности, которая была совершена должностными лицами. В рамках этой части расследования были задержаны один госслужащий и один сотрудник частного сектора. По решению суда они были взяты под стражу.

Кроме того, продолжается расследование по факту ложных показаний.

Окончательно причина взрыва пока не установлена. Чтобы определить ее, будут проведены еще три экспертизы.

Напомним, в результате взрыва и пожара, который не могли потушить несколько дней, погибли минимум 70 человек. Число пострадавших достигло 1,2 тыс.

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