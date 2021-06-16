Вестник Кавказа

Крупнейшая нефтегазовая компания из Италии окончательно ушла из России

Крупнейшая нефтегазовая компания из Италии окончательно ушла из России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Eni закрыло свое представительство в России. С января 2025 года представительством руководил Нуржан Камалов.

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni распустила спустя 25 лет деятельности свое представительство в России.

Данные о закрытии приводит российский Реестр аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц. Там указано, что аккредитация представительства компании из Италии перестала действовать 5 июня.

Стоит отметить, что в январе 2025 года на пост главы представительства пришел Нуржан Камалов, являющийся руководителем "Эни Энергия".

Официальных заявлений об уходе компании из России в настоящее время нет. При этом закрытие представительства не скажется на работе компании Камалова.

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