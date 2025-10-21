Кошербаев проведет переговоры с Лавровым и Ушаковым

Вестник Кавказа

Министр иностранных дел Казахстана начал свой визит в Россию. В рамках поездки он встретится с российским коллегой и обсудит с ним широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев прибыл с визитом в Москву. Соответствующую информацию подтвердили в МИД России.

В ходе визита казахстанский министр встретится с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ожидается, что на встрече руководителей внешнеполитических ведомству будут затрагиваться вопросы региональной и международной повестки, углубление сотрудничества в международных объединениях, таких как ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС.

Ранее сообщалось, что Лавров и Кошербаев поговорят о сотрудничестве двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, должно состояться обсуждение предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию, запланированного на 12 ноября.

