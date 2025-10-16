Россия и Казахстан отмечают 33-летие дипломатических отношений

В этом году 22 октября отмечается 33 годовщина официального установления дипломатических отношений Российской Федерации и Республики Казахстан.

Сегодня, 22 октября 2025 года, исполнилось 33 года со дня установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном, об этом сообщили в официальном письме посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В ведомстве также отметили уровень высокого партнерства между двумя государствами и особую историческую, духовную и культурную близость между ними. Глава российского государства Владимир Путин посетил Астану в прошлом году, в этом году в Москву совершит визит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он состоится 12 ноября.

"Отношения Казахстана и России отличаются высоким уровнем политической культуры, развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешное взаимодействие является следствием дружеских отношений между лидерами двух стран. Свидетельство тому - прошлогодний государственный визит в Казахстан президента России Владимира Путина и намеченный на 12 ноября государственный визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева"

– посольство Республики Казахстан в Российской Федерации