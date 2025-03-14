Короли Саудовской Аравии и Великобритании поздравили Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил поздравления с Днем независимости Азербайджана от короля Саудовской Аравии и короля Великобритании.

Поздравления от короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и короля Великобритании Чарльза III с Днем независимости Азербайджана получил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"С большим удовольствием поздравляем Ваше превосходительство с Днем независимости Вашей страны, передаем наилучшие пожелания"

– Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Король Саудовской Аравии пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и счастья, выразил ему глубочайшее уважение и почтение. Братскому народу Азербайджана Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пожелал устойчивого развития и процветания.

Король Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III в поздравительном письме заявил, что его супруга и он рады передать президенту и народу Азербайджана свои самые теплые поздравления с Днем незавимости.

"Я очень рад, что наши страны связывают такие тесные узы, и с нетерпением жду дальнейшего укрепления нашей дружбы"

– Чарльз III

Британский король выразил надежду и уверенность в том, что Баку и Лондон смогут вести сотрудничество для положительного решения проблем климатических изменений и окружающей среды, влияющих на весь мир.

"Моя супруга и я очень рады передать Вам и всем азербайджанцам наилучшие пожелания по случаю праздника"

– Чарльз III

Напомним, что День независимости Азербайджана отмечается 28 мая.