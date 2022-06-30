Корабли ВМС США покинули базу на Бахрейне – СМИ

The Associated Press: американский флот покинул базу на Бахрейне. Это может быть сделано из-за потенциальной угрозы кораблям.
Корабли ВМС США оставили место дислокации в районе Бахрейна, информирует The Associated Press.
Издание проанализировало данные спутниковых снимков, согласно которым база 5-го оперативного флота ВМС США буквально опустела. В AP отметили, что корабли могли покинуть место базирования из-за возможной угрозы.
Сообщается, что флотилия состояла из боевого корабля прибрежной зоны, четырех минных тральщиков, а также судна для проведения специальных операций.
Отметим, что база на Бахрейне также эксплуатируется британским флотом.
Ранее издание NYT сообщало о готовности Ирана нанести удары по базам США, если Вашингтон присоединится к военной операции Израиля.