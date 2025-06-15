Вестник Кавказа

Конфликт Ирана и Израиля обсудили Лавров и Байрамов

Конфликт Ирана и Израиля обсудили Лавров и Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД пообщался в среду по телефону с азербайджанским коллегой. Стороны поговорили о двусторонних отношениях и о последних событиях на Ближнем Востоке.

В среду, 18 июня, главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом информирует на своем сайт азербайджанское министерство.

"В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация в сфере безопасности, сложившаяся в результате ирано-израильского конфликта, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией"

– МИД АР

Руководитель российского министерства выразил благодарность властям Азербайджана за поддержку, которая была оказана в вопросе эвакуации граждан России, в том числе деятелей искусства, из Ирана.

Министры также отметили, что серьезно обеспокоены ситуацией в сфере безопасности в регионе из-за обострения между Ираном и Израилем, а также добавили, что конфликт важно урегулировать дипломатическим путем.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон.

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