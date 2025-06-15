Конфликт Ирана и Израиля обсудили Лавров и Байрамов

В среду, 18 июня, главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели телефонный разговор. Об этом информирует на своем сайт азербайджанское министерство.
"В ходе телефонного разговора обсуждалась текущая ситуация в сфере безопасности, сложившаяся в результате ирано-израильского конфликта, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией"
– МИД АР
Руководитель российского министерства выразил благодарность властям Азербайджана за поддержку, которая была оказана в вопросе эвакуации граждан России, в том числе деятелей искусства, из Ирана.
Министры также отметили, что серьезно обеспокоены ситуацией в сфере безопасности в регионе из-за обострения между Ираном и Израилем, а также добавили, что конфликт важно урегулировать дипломатическим путем.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду других вопросов, которые представляют интерес для обеих сторон.