Вестник Кавказа

Эвакуированные из Ирана в Азербайджан российские музыканты вернулись в РФ

Эвакуированные из Ирана в Азербайджан российские музыканты вернулись в РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РФ вернулись музыканты симфонического оркестра, которые ранее покинули Иран и эвакуировались в Азербайджан на фоне эскалации военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, которые экстренно покинули Иран и нашли убежище в Азербайджане, вернулись в Россию, сообщается в пресс-службе оркестра. 

Сообщается, что музыканты покинули аэропорт. Отметим, что коллектив дал концерт в Баку в благодарность за активное участие Азербайджана в эвакуации. 

Напомним, что музыканты покинул Иран, который подвергся израильским бомбардировкам, через территорию Азербайджана в минувшие выходные. Также в Азербайджан эвакуировались члены съемочной группы Федора Бондарчука и коллектив российских ученых, передает РИА Новости.

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