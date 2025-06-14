Эвакуированные из Ирана в Азербайджан российские музыканты вернулись в РФ

В РФ вернулись музыканты симфонического оркестра, которые ранее покинули Иран и эвакуировались в Азербайджан на фоне эскалации военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

Музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского, которые экстренно покинули Иран и нашли убежище в Азербайджане, вернулись в Россию, сообщается в пресс-службе оркестра.

Сообщается, что музыканты покинули аэропорт. Отметим, что коллектив дал концерт в Баку в благодарность за активное участие Азербайджана в эвакуации.

Напомним, что музыканты покинул Иран, который подвергся израильским бомбардировкам, через территорию Азербайджана в минувшие выходные. Также в Азербайджан эвакуировались члены съемочной группы Федора Бондарчука и коллектив российских ученых, передает РИА Новости.