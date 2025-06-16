Конфликт Ирана и Израиля: что случилось ночью в Иране

В Тегеране весь вечер 17 июня работали системы ПВО, Израиль активно наносил удары - интенсивнее, чем в прошлые дни конфликта.
По данным СМИ, системы противовоздушной обороны Ирана с вечера вторника работали активнее, чем за четыре последних дня.
Об атаке на Тегеран сообщала в ночь на среду Армия обороны Израиля.
"ВВС начали волну атак в районе Тегерана"
– ЦАХАЛ
В результате израильских ударов в Тегеране звучали взрывы. Зенитные установки работали на западе и на севере столицы Ирана.
ПВО на юго-западе Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария сбили израильский военный самолет, пишет агентство Mehr. Пилот капитулировался, ведутся его поиски.
Иран, в свою очередь провел ракетные обстрелы Израилы - по крайней мере два за час. КСИР призвал к эвакуации население одного из районов Тель-Авива.
Также сообщалось о взятии под контроль воздушного пространства Израиля.