Конфликт Ирана и Израиля: что случилось ночью в Иране

Удары по Ирану продолжились в ночь на 18 июня. В Тегеране активно работала система ПВО. По данным СМИ, на юго-западе Ирана был сбит израильский военный самолет.

В Тегеране весь вечер 17 июня работали системы ПВО, Израиль активно наносил удары - интенсивнее, чем в прошлые дни конфликта.

По данным СМИ, системы противовоздушной обороны Ирана с вечера вторника работали активнее, чем за четыре последних дня.

Об атаке на Тегеран сообщала в ночь на среду Армия обороны Израиля.

"ВВС начали волну атак в районе Тегерана"

– ЦАХАЛ

В результате израильских ударов в Тегеране звучали взрывы. Зенитные установки работали на западе и на севере столицы Ирана.

ПВО на юго-западе Ирана в провинции Чехармехаль и Бахтиария сбили израильский военный самолет, пишет агентство Mehr. Пилот капитулировался, ведутся его поиски.

Иран, в свою очередь провел ракетные обстрелы Израилы - по крайней мере два за час. КСИР призвал к эвакуации население одного из районов Тель-Авива.

Также сообщалось о взятии под контроль воздушного пространства Израиля.