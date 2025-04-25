Компания из США планирует купить долю в "Турецком потоке" – СМИ

Американская компания намерена стать инвестором в "Турецком потоке", выкупив долю в болгарском отрезке газопровода.
Хедж-фонд Elliott Investment Management из США ведет переговоры о приобретении доли болгарского участка трубопровода "Турецкий поток", передают СМИ.
По информации The Wall Street Journal, руководители компании провели встречу с официальными лицами Болгарии и подписали соглашение с Bulgartransgaz. Переговоры о сделке продолжаются.
Болгария рассчитывает через соглашение с Elliott Investment Management заручиться поддержкой Белого дома и минимизировать санкционные риски.
Напомним, что через "Турецкий поток" происходит поставка российского газа в страны ЕС, участок газопровода проходит по территории Турции.