Генсек ВТО приветствует переговоры США и Китая по пошлинам

Будущие переговоры США и Китая – шаг к урегулированию торговой напряженности между странами. Об этом заявила генсек ВТО.

Переговоры США и Китая, которые пройдут на следующей неделе, станут шагом на пути к деэскалации торговой войны между странами, заявил официальный представитель Всемирной торговой организации, ссылаясь на слова гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

"Генеральный директор приветствует переговоры между Соединенными Штатами и Китаем как позитивный и конструктивный шаг на пути к деэскалации"

- официальный представитель ВТО

Устойчивый диалог между крупнейшими экономиками мира имеет решающее значение для смягчения торговой напряженности и обеспечения глобального роста, отметила Оконджо-Ивеала.

Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн планирует провести в Швейцарии переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом, на которых обсудит вопрос торговли двух стран.

На данный момент общие пошлины США на китайские товары достигли 145%.