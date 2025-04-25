Генсек ВТО приветствует переговоры США и Китая по пошлинам

Переговоры США и Китая, которые пройдут на следующей неделе, станут шагом на пути к деэскалации торговой войны между странами, заявил официальный представитель Всемирной торговой организации, ссылаясь на слова гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.
"Генеральный директор приветствует переговоры между Соединенными Штатами и Китаем как позитивный и конструктивный шаг на пути к деэскалации"
- официальный представитель ВТО
Устойчивый диалог между крупнейшими экономиками мира имеет решающее значение для смягчения торговой напряженности и обеспечения глобального роста, отметила Оконджо-Ивеала.
Напомним, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн планирует провести в Швейцарии переговоры с главой Минфина США Скоттом Бессентом, на которых обсудит вопрос торговли двух стран.
На данный момент общие пошлины США на китайские товары достигли 145%.