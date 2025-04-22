Китай согласился на переговоры с США

Власти Китая готовы сесть за стол переговоров с представителями администрации США, чтобы оправдать надежды мирового сообщества, защитить свои интересы и пойти навстречу призывам американских производителей.

Китай проведет торговые переговоры с США, чтобы попытаться избежать торговых войн, в которых не заинтересованы ни его производители, ни предприятия американской промышленности – именно такого завершения конфликта ожидает и мировое сообщество, сообщило министерство коммерции КНР.

"Китай принял решение согласиться на взаимодействие с США, учитывая глобальные ожидания, интересы Китая и призывы американской промышленности и потребителей"

- Минкоммерции КНР

Переговоры пройдут в Швейцарии, интересы Поднебесной на них будет представлять делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном, американскую делегацию будет возглавлять министр финансов США Скотт Бессент, указало ведомство, передает ТАСС.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Пекин смогут заключить соглашение по таможенным пошлинам, заверив, что не имел желания вводить таможенные пошлины в отношении китайской продукции. Также он отметил, что по всему Китаю начали закрываться производства, так как США перестали принимать их продукцию.