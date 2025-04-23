Трамп уверен в заключении торгового соглашения между США и Китаем

Президент США Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин смогут заключить соглашение по таможенным пошлинам. С его слов, оно должно включать, помимо прочего, вопрос интеллектуальной собственности.

США и Китай могут заключить торговое соглашение, уверен американский президент Дональд Трамп.

Он передал, что не имел желания вводить таможенные пошлины в отношении китайской продукции.

"Я не хочу, чтобы это произошло. Но я знаю, что дела в Китае сейчас идут очень плохо. Я только что видел некоторые отчеты, и я не хочу, чтобы это случилось с Китаем. Мне очень нравится председатель Си"

- Дональд Трамп

Обсуждение торговой ситуации с Пекином включает в себя вопрос прав на интеллектуальную собственность, считает глава Белого дома. С его слов, по всему Китаю начали закрываться производства, так как США перестал принимать их продукцию.

Напомним, что суммарные пошлины США на товары из КНР достигли 145%. Китай в ответ на это поднял тарифы на американские товары до 125%.

Ранее Дональд Трамп уже заявлял о том, что США и Китай ведут переговоры по торговому вопросу, однако официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг эти слова.