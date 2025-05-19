Кобахидзе отправился на Конференцию консервативных политических действий

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе станет участником Конференции консервативных политических действий – мероприятие стартует в Будапеште завтра, анонсировали в пресс-службе администрации грузинского правительства.
В ведомстве уточнили, что конференцию откроет венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Планируется выступление премьер-министра Грузии с речью на четвертой конференции CPAC"
– администрация правительства Грузии
Кроме того, сообщается, что в ходе визита в Будапешт Кобахидзе проведет переговоры с Орбаном.
Конференция продлится два дня.
Уточняется, что глава грузинского Кабмина уже вылетел в столицу Венгрии. Вместе с ним в конференции примут участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
Напомним, что Конференция консервативных политических действий – это собрание консерваторов, оно проводится ежегодно. Движение было основано в США в 1974 году.