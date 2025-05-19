Кобахидзе отправился на Конференцию консервативных политических действий

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в Конференции консервативных политических действий, которая состоится в столице Венгрии Будапеште.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе станет участником Конференции консервативных политических действий – мероприятие стартует в Будапеште завтра, анонсировали в пресс-службе администрации грузинского правительства.

В ведомстве уточнили, что конференцию откроет венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Планируется выступление премьер-министра Грузии с речью на четвертой конференции CPAC"

– администрация правительства Грузии

Кроме того, сообщается, что в ходе визита в Будапешт Кобахидзе проведет переговоры с Орбаном.

Конференция продлится два дня.

Уточняется, что глава грузинского Кабмина уже вылетел в столицу Венгрии. Вместе с ним в конференции примут участие министр иностранных дел Мака Бочоришвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.

Напомним, что Конференция консервативных политических действий – это собрание консерваторов, оно проводится ежегодно. Движение было основано в США в 1974 году.