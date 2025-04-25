Ключевая ставка в РФ находится в зоне перегиба

В ВТБ оценили текущую ситуацию с ключевой ставкой в России. Сейчас она находится в зоне перегиба и может еще пойти вниз, считают в банке.
Для дальнейшего снижения ключевой ставки в РФ есть все основания, заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Сейчас ключевая ставка находится в зоне перегиба. И все основания для дальнейшего снижения ставки присутствуют"
– Дмитрий Пьянов
Сейчас ставка находится на уровне 20%, в конце июля ЦБ РФ проведет очередное заседание по ключевой ставке.
В ВТБ отметили, что более низкая ключевая ставка уменьшит "процентное бремя" для ряда отраслей, в том числе строительства, угольной отрасли и других.