Ключевая ставка: в ЦБ назвали оправданными умеренные шаги по снижению

В условиях неопределенности умеренные шаги по регулированию уровня ключевой ставки представляются оправданными, рассказали в ЦБ РФ. На последнем заседании уровень ставки был понижен до 20%.

Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Андрей Ганган рассказал об оправданности умеренных шагов по ключевой ставке в России в 2025 году.

"Важна траектория, поэтому шаги могут быть разные. В условиях, когда есть неопределенность, есть разные риски, умеренные шаги в текущей ситуации вполне оправданы и могут быть на столе"

– Ганган

Он пояснил, что дальнейшие решения будут зависеть от того, как текущие тренды в экономике соотносятся с прогнозом регулятора. От этого будет зависеть траектория и конкретные шаги ЦБ РФ.

Глава департамента ДКП добавил, что экономика России находится сейчас на этапе замедления роста, нет признаков, указывающих на рецессию.

Напомним, ЦБ РФ на заседании 6 июня впервые более чем за полгода понизил ключевую ставку - с 21% до 20%. Следующее заседание Центробанка по ставке состоится 25 июля.