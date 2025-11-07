Казахстанские дальнобойщики смогут дольше находиться в России

Москва и Астана накануне обсудили возможность возвращения прежнего срока пребывания в РФ для автоперевозчиков из Казахстана.

Российская сторона готова рассмотреть возможность продлить срок пребывания дальнобойщиков из Казахстана на территории РФ, который ранее сократился вдвое из-за изменений в миграционное законодательство, тема обсуждалась среди прочих на XXVI заседании двусторонней межправкомиссии в Астане.

Как сообщили в пресс-службе кабмина Казахстана, мероприятие прошло под председательством вице-премьера РФ Алексея Оверчук и его казахстанского коллеги Серика Жумангарина.

В сообщении напоминается, что согласно нормам, которые начали действовать с нынешнего года, граждане других стран, которые не имеют регистрации в РФ, могут находиться в России всего 90 дней в течение года, ранее этот срок составлял 180 дней.

"Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса по возвращению прежнего срока пребывания казахстанских водителей, осуществляющих международные перевозки, до 180 дней"

– пресс-служба

На заседании обсуждались и другие вопросы, в том числе стороны договорились продолжать содействие развитию коридора "Север-Юг".