Вестник Кавказа

Казахстан запустит паромы в порт Алят в Азербайджане

Казахстан запустит паромы в порт Алят в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан в рамках развития логистики запустит регулярное паромное сообщение между портами на Каспийском море Курык и Алят. В месяц паромы будут ходить между Казахстаном и Азербайджаном до девяти раз.

Казахстанская компания MSC Middle Corridor Maritime объявила о скором запуске регулярного паромного сообщения между портом Курык в Мангистауской области и портом Алят в южном пригороде Баку.

Паромы начнут курсировать с сентября 2025 года в месяц они будут выполнять 8-9 рейсов, за раз паром может перевести 54 грузовые фуры.

"Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран”

– сообщение

Отметим, что впервые на данном направлении будут запущены регулярные паромы под флагом Казахстана.

Ожидается, что запуск паромов придаст импульс развитию региональной логистики.

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