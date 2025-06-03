Казахстан запустит паромы в порт Алят в Азербайджане

Казахстан в рамках развития логистики запустит регулярное паромное сообщение между портами на Каспийском море Курык и Алят. В месяц паромы будут ходить между Казахстаном и Азербайджаном до девяти раз.

Казахстанская компания MSC Middle Corridor Maritime объявила о скором запуске регулярного паромного сообщения между портом Курык в Мангистауской области и портом Алят в южном пригороде Баку.

Паромы начнут курсировать с сентября 2025 года в месяц они будут выполнять 8-9 рейсов, за раз паром может перевести 54 грузовые фуры.

"Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран”

– сообщение

Отметим, что впервые на данном направлении будут запущены регулярные паромы под флагом Казахстана.

Ожидается, что запуск паромов придаст импульс развитию региональной логистики.