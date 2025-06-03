Казахстан запустит паромы в порт Алят в Азербайджане

Казахстанская компания MSC Middle Corridor Maritime объявила о скором запуске регулярного паромного сообщения между портом Курык в Мангистауской области и портом Алят в южном пригороде Баку.
Паромы начнут курсировать с сентября 2025 года в месяц они будут выполнять 8-9 рейсов, за раз паром может перевести 54 грузовые фуры.
"Такая интенсивность движения значительно повысит пропускную способность каспийского направления и создаст надежный логистический мост между Казахстаном и Азербайджаном, открывая новые возможности для экспортеров и импортеров обеих стран”
– сообщение
Отметим, что впервые на данном направлении будут запущены регулярные паромы под флагом Казахстана.
Ожидается, что запуск паромов придаст импульс развитию региональной логистики.