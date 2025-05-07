Казахстан и Иран будут торговать через Каспий

Казахстан и Иран намерены активизировать отправку грузов между странами по Каспийскому морю и дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг".

Сегодня в столице Ирана Тегеране приземлился самолет министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, который прибыл в ИРИ, чтобы обсудить с главой государства вопросы торговли, сообщили в МИД Казахстана.

Главной темой беседы главы казахстанского внешнеполитического ведомства и президента Ирана Масуда Пезешкиана, принявшего его, стали вопросы транспортировки грузов через Каспийское море, а также дальнейшее развитие международного транспортного коридора "Север-Юг", передает Sputnik Казахстан.

Стороны с удовлетворением отметили, что товарооборот между двумя странами только за первые три месяца текущего 2025 года вырос почти в два раза - на 81,8%, и составил $128,9 млн, и это – далеко не предел.

Еще более весомые цифры показал казахстанский экспорт в Иран – за тот же срок он увеличился в 6,6 раза, до $86,4 млн.

С 15 мая страны ЕАЭС беспошлинно поставляют в Иран 88% товаров, это существенная экономия на экспортных пошлинах - до $70 млн в год, однако с активизацией морских перевозок по Каспийскому морю и МТК "Север-Юг" объем взаимных поставок может кратно возрасти, к чему следует стремиться, заключили собеседники.

Также в Тегеране прошли переговоры глав МИД Казахстана Мурата Нуртлеу и Ирана Сейеда Аббаса Аракчи, в ходе которых главы внешнеполитических ведомств двух стран акцентировали внимание на необходимости координации совместной работы по вопросам развития Каспийского региона. Также стороны отметили важность наращивания партнерства приграничных областей Казахстана и иранских провинций и полноценного использования потенциала прикаспийских портов.

Стороны положительно оценили партнерство в международных форматах и договорились продолжать эту работу.