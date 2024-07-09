Казахстан и Оман обсуждают транспортный коридор через Иран

Глава Минэкономики Казахстана Серик Жумангарин сегодня обсудил с министром финансов Омана Султаном бен Салимом Аль Хабси возможность создания транспортного коридора "Казахстан – Оман", который планируется проложить через Иран.

Сегодня с первым официальным визитом в Астану прибыл министр финансов Султаната Оман Султан бен Салим Аль Хабси, его принял заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин, сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой беседы высокопоставленных чиновников двух стран стало обсуждение возможности создания нового международного транспортного коридора "Казахстан – Оман" по территории Ирана, передает Sputnik Казахстан

"С учетом стратегического географического положения Омана и его планов стать крупным логистическим хабом на Ближнем Востоке, казахстанская сторона предложила рассмотреть возможность создания нового международного транспортного коридора. В целях детальной проработки инициативы было предложено сформировать трехстороннюю рабочую группу с участием экспертов трех стран"

- Миннацэкономики Казахстана

Оманская сторона проявила высокий интерес к проекту, отметив: инфраструктура султаната полностью готова к приему и перевалке больших грузов. Особо оманских партнеров заинтересовали поставки по нему казахстанского зерна, власти султаната выразили готовность распределять его экспорт в страны Ближнего Востока.

Также стороны обсудили перспективы наращивания объемов транзитных перевозок и развития инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг".