Казахстан ужесточает контроль за нелегальной миграцией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Астане заседание Совета безопасности страны, темой которого стали основные тенденции внутренней и внешней миграции.

Сегодня в столице Казахстана Астане прошло очередное заседание Совета безопасности, которое провел президент страны Касым-Жомарт Токаев: его участники рассмотрели ключевые тенденции внутренней и внешней миграции, сообщает Аккорда.

Свои мнения по поводу миграционных процессов высказали главы Минцифры, МВД, Минтруда и МВД страны, а также представители правительства. Выслушав их, казахстанский лидер потребовал у участников совещания при работе с мигрантами учитывать существующие геополитические факторы и вызовы, демографические прогнозы и мотивы миграции населения, передает Sputnik Казахстан.

В то же время глава государства призвал усилить бдительность в отношении нелегальной миграции, для чего правительству поручено тщательно изучить и при необходимости пересмотреть функционал госорганов, а также усилить интеграцию всех информационных систем в миграционной сфере.