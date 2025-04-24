Казахстан выдал первую визу для IT-кочевников

Первым получателем "визы для кочевников" - Digital Nomad Visa в Казахстане - стал IT-специалист из Алжира, который намерен внести свой посильный вклад в цифровое развитие Казахстана.

Казахстан начал выдачу электронных виз Digital Nomad Visa для иностранных IT-специалистов, а первым обладателем такого документа стал специалист из Алжира Абдельмаджид Белмекки, сообщили в Минцифры страны.

"Как объяснил сам соискатель, его заинтересовали доступная стоимость участия в программе ($300) и отсутствие требований к минимальному доходу. Он высоко оценил весь процесс получения визы и выразил уверенность в большом потенциале инициативы"

- Минцифры Казахстана

Опытный IT-специалист с многолетним стажем готов внести свой вклад в цифровое развитие Казахстана и стать частью его инновационной стартап-экосистемы, рассказал сам Абдельмаджид Белмекки, передает Sputnik Казахстан.

Специалист также посетовал на недостаточное информирование на официальном сайте программы о налогах, законодательстве, регистрации бизнеса и льготах для цифровых кочевников.

Напомним, Digital Nomad Visa предназначена для IT-специалистов из стран, где требуется виза для въезда в Казахстан, и предлагает упрощенную процедуру ее получения. Программа была запущена в минувшем 2024 году по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева и направлена на привлечение ведущих иностранных специалистов, особенно в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Сейчас по ней подано более 152 заявок из 21 страны, самый большой интерес к инновации проявляют специалисты в области разработки программного обеспечения, автоматизации и кибербезопасности.