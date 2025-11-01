Казахстан резко нарастил экспорт нефти в Германию через Россию

Казахстан прокачал в Германию в октябре на 45 тыс т нефти больше, чем в сентябре – эти данные свидетельствуют о согласии России на рост загрузки нефтепровода "Дружба" казахстанским "черным золотом".

Как рассказали в нефтетранспортной госкомпании Республики Казахстан "КазТрансОйл", всего за месяц статистика экспорта казахстанской нефти в Германию выросла на четверть: если в сентябре на немецкий рынок было поставлено 180 тыс т "черного золота" из Кахастана, то в октябре – 225 тыс т.

Вся эта нефть была прокачана по территории России, Беларуси и Польши, по трубопроводу "Дружба".

"В октябре 2025 года АО "КазТрансОйл" осуществило сдачу 225 тыс тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию"

– "КазТрансОйл"

Рост прокачки казахстанской нефти в Германию через Россию стали известен благодаря запросу "Интерфакс". Напомним, что по плану Казахстан намерен поставить в этом году на немецкий рынок 1,7 млн т нефти. Цель казахстанских экспортеров – довести поставки нефти в Германию до 2,5 млн т в год, что составляет технический предел нефтепровода "Дружба".